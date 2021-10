[Wideo] Afganistan. Po eksplozji w meczecie nie żyje co najmniej 50 osób

Jak donosi agencja AFP, w prowincji Kunduz w północno-wschodnim Afganistanie miał miejsce wybuch w szyickim meczecie. Według informacji agencji, w wyniku wybuchu śmierć poniosło co najmniej 50 osób, a 140 zostało rannych.

To tragiczne zdarzeni miało miejsce podczas piątkowego nabożeństwa w miejscowości Gozar-e-Sayed Abad.



Do sieci trafiły nagarnia i zdjęcia, na których można zobaczyć członków lokalnej społeczności, którzy przeszukują zniszczony meczet i wynoszą rannych do karetek pogotowia.

Na Twittrze zabrał głos rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid, który napisał o "wielu rannych i ofiarach śmiertelnych wśród rodaków-szyitów".

Na chwilę obecną żadne ugrupowanie nie przyznało się do przeprowadzenia piątkowego zamachu na modlących się w meczecie.



Warto przy tym dodać, że oddziałyPaństwa Islamskiego operują w Chorasanie. Przeprowadziłyoni w ostatnim czasie dwa zamachy, m.in. podczas pogrzebu matki Mudżahid oraz atakują mniejszości religijne.



Blast at Masjid in Kunduz



Local sources in Khanabad, Kunduz confirm that the blast was inside the masjid and is said to have killed around 100 people.



video courtesy of @AamajN @Liveuamap #NewsAlert #Afghanistan pic.twitter.com/R8f26Yl3rv