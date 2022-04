[Wideo] Brytyjski Startreak w rękach ukraińskiego żołnierza i… „Ubita gnida!”

W trakcie wojny obronnej Ukrainy przeciwko Rosji znakomicie sprawdziły się ręczne zestawy przeciwlotnicze, a wśród niech głównie polskie „Pioruny” oraz amerykańskie „Javeliny”. Teraz klasę pokazują także brytyjskie „Starteaki”.

Na załączonym w mediach społecznościowych filmiku widać pierwsze wykorzystanie brytyjskiego pocisku „Starteak”. Wojskowy, strzelając "z ręki" niszczy rosyjski helikopter.

Pod koniec marca Wielka Brytania przekazała Ukrainie broń przeciwlotniczą. Podczas swojej wizyty w Kijowie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział dalsze dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, w tym ciężkiego oraz 120 pojazdów opancerzonych.

- W piątek mówił on o kolejnej partii sprzętu wojskowego o wartości 100 mln funtów, w tym pociskach przeciwlotniczych Starstreak, 800 wyrzutniach pocisków przeciwpancernych NLAW, precyzyjnej amunicji krążącej oraz sprzęcie nieśmiercionośnym – podaje portal o2.pl.

- No to mamy pierwsze bojowe użycie brytyjskiego pzrk "Starstreak" przeciwko bsp "Orlan" i to z rączki – skomentował to jeden z internautów. Warto zauważyć, że pocisk ten waży około 16 kilogramów.

Łooo, gościu musi być byczkiem ponad 100kg jak z ręki strzelał. Szanuję. https://t.co/64yXEwKiaO — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) April 10, 2022

mp/twtitter/media/o2.pl