[Wideo] Brytyjskie media: tak działa system przeciwlotniczy Starstreak

- Na Ukrainie po raz pierwszy udało się zestrzelić rosyjski śmigłowiec za pomocą najbardziej zaawansowanego brytyjskiego przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego, Starstreak - poinformował brytyjski dziennik "The Times".

Pocisk, który wystrzela wyrzutnia Starstreak w pierwszej kolejności nabiera prędkości maksymalnej, a następnie uwalnia trzy podpociski sterowane laserowo.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak trafiony prawdopodobnie Starstreakiem śmigłowiec prawie łamie się na pół, a następnie spada na ziemię.

Nagranie zostało wykonane prawdopodobnie w obwodzie ługańskim. Zestrzelony śmigłowiec to rosyjski Mi-28N.

Brytyjski resort obrony uważa, że na nagraniu udokumentowano użycie systemu Starstreak. Podobnego zdania są eksperci z zakresu zbrojeń. Ukraińska armia używa Startreaków od około tygodnia.

Wcześniej w walce z Rosją znakomicie sprawdziły się przekazane przez Polskę i wyprodukowane w naszym kraje pociski Piorun.

The Times is reporting that this shootdown of a #Russian Mi-28 was by a British #Starstreak SAM pic.twitter.com/SObsU4B6BC