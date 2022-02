[Wideo] Dziennikarze zachodnich mediów oraz szef MSW Ukrainy ostrzelani w Donbasie

– Dziennikarze CNN, FOXnews, Washington Post, New York Times, Voice of America mogli naocznie przekonać się, kto w rzeczywistości przygotowuje się do ofensywy na pokojową Ukrainę – przekazał przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

Jak donoszą światowe media, pod ostrzałem moździerzowym w Donbasie znalazła się grupa deputowanych oraz przedstawiciele zagranicznych mediów. Wiadomość o tym przekazała w sobotę rzeczniczka rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu Julija Palijczuk.

Szczęśliwie Nikt nie został ranny.

Na nagraniu dziennikarz Fox News opowiada, ze zostali zabrani do schronu.

– Na jednej z pozycji deputowani i przedstawiciele zagranicznych mediów znaleźli się pod ostrzałem i zostali ewakuowani do schronu – czytamy w Telegramie przekazanym przez rzeczniczka partii.

Po pewnym czasie dziennikarze i deputowani zostali ewakuowani i już znajdują się w bezpiecznym miejscu.

Pod ostrzałem moździerzowym znalazł się także szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski.

Jak podaje serwis Ukrayinska Pravda, szef ukraińskiego MSW wraz z posłami ukraińskiego parlamentu oraz zagranicznymi dziennikarzami znajdują się w miejscowości Nowołuhańskie w obwodzie donieckim, w pobliżu miasta Świtłodarsk.

Są to tereny, które graniczą bezpośrednio z samozwańczą tzw. Doniecką Republiką Ludową.

A Ukrainian position was shelled as we visited the front lines with the country’s interior minister. Our coverage continues. pic.twitter.com/SfFoFyXdow — Trey Yingst (@TreyYingst) February 19, 2022

#VIDEO an AFP camera crew caught the moment a dozen mortar shells fell within a few hundred metres (yards) of Ukraine's interior minister on Saturday as he met journalists on a tour of the frontline with Russian-backed rebelshttps://t.co/bSP9oghh8Z pic.twitter.com/cV2PFOdVJ9 — AFP News Agency (@AFP) February 19, 2022

mp/pap/twitter