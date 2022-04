[WIDEO] Iga Świątek zdemolowała Białorusinkę i wygrała kolejny turniej

Będąca obecnie liderką światowego rankingu polska tenisistka Iga Świątek łatwo pokonała w finale odbywającego się w Stuttgarcie WTA 500, Białorusinkę Arynę Sabalenkę i wygrała swój kolejny wielki turniej.

Świątek, która w półfinale uporała się z Rosjanką Samsonową niezwykle zaciętym i emocjonującym boju, w finale rozprawiła się z Sabalenką bardzo gładko 6:2, 6:2, nie dając rywalce najmniejszych nawet szans na końcowy sukces.

Będąca obecnie pierwszą kobiecą rakietą globu polska tenisistka dzięki zwycięstwu w stuttgarckim turnieju opuściła Niemcy z nagrodą rzeczową w postaci samochodu Porsche Taycan GTS Sport Turismo.

Finałowa wygrana z Sabalenką była dla Świątek 23. zwycięstwem z rzędu, a turniej WTA 500 - czwartym wygranym turniejem z rzędu. Polska najlepsza tenisistka świata ma obecnie ponad 2000 punktów przewagi nad drugą zawodniczką w rankingu.

