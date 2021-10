[Wideo] Kolejna erupcja wulkanu Cumbre Vieja. Olbrzymia chmura dwutlenku siarki nad Polską

"Chmura dwutlenku siarki z wulkanu Cumbre Vieja, która przemieszcza się nad Polską, nie stanowi żadnego zagrożenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na bieżąco monitoruje sytuację" – czytamy w piątkowym wpisie na Twittera Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Wulkan Cumbre Vieja uaktywnił się 19 września br. na hiszpańskiej wyspie La Palma, należącej do grupy Wysp Kanaryjskich i już dwukrotnie dawał o sobie znać. Teraz ogromna chmura dwutlenku siarki dotarła nad Polskę.

Do znaczącego wzrostu aktywności wulkanu doszło przed tygodniem w nocy z piątku na sobotę, kiedy rozerwaniu uległa kolejna części krateru, w wyniku czego doszło do ponownego wylewania się lawy, co spowodowało kolejne zniszczenia budynków i zagrożenia dla mieszkańców oraz turystów.

Jak podały władze La Palmy w wyniku erupcji wulkanu Cumbre Vieja zniszczeniu uległo już ponad 1200 budynków.

Instytut Wulkanologii Wysp Kanaryjskich (Involcan) informował w komunikacie przed tygodniem, że „z powodu rozerwania północnej części krateru pojawiły się nowe strumienie lawy zmierzające w kierunku Oceanu Atlantyckiego” – podał portal polskieradio24.pl.

mp/pap/twitter/polskie radio 24/fronda.pl