[Wideo] Kompletny ODLOT Żukowskiej: Mury na granicy nieefektywne, bo… Nie zgadniecie co powiedziała!

Gościem w programie redaktora Roberta Mazurka na antenie RMF FM była dzisiaj rano posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Jeden z wątków dotyczył sytuacji na granicy z Białorusią. Posłanka Lewicy stwierdziła, że mury na granicy są nieefektywną ochroną przed imigrantami. Jak to uzasadniła?

Anna Maria Żukowska stwierdziła, że podobnie jak w przypadku Muru Berlińskiego, mur na granicy z Białorusią nie będzie efektywny, ponieważ w takim murze muszą być przejścia graniczne.

– Ten mur niewiele by zmienił, tak, jak niewiele zmienił Mur Berliński, jeżeli chodzi o motywację ludzi do przekraczania różnych murów i uciekania z gorszego życia do lepszego – powiedziała Żukowska.

– Moim zdaniem mury są nieefektywne, bo i tak w tych murach muszą być jakieś przejścia graniczne i do tych przejść granicznych będą sami się kierować ci ludzie, albo będą przepychano kolbami karabinów, tak, jak się dzieje to w tej chwili – dodała posłanka Lewicy.

Redaktor Mazurek stwierdził, że właśnie zasieki na granicy powstrzymują tłum migrantów przed przedostaniem się do Polski.

– Powstrzymuje ich straż graniczna. Natomiast te osoby, które już przedostaną się na nasza stronę są bez sensu odsyłane z powrotem do lasu, bo one potem po 10 razy próbują z tego lasu dalej przejść. Zamiast w ten sposób podchodzić do tematu my powinniśmy mieć umowę o readmisji, już o tym mówiłam wielokrotnie, z innymi państwami, które z kolei mają umowę o readmisji z tymi, z których pochodzą osoby próbujące się dostać do Polski – stwierdziła posłanka Lewicy.

mp/rmf fm