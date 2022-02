[Wideo] Konwój wojsk rosyjskich niebezpiecznie zbliża się do Kijowa. Czy to oznacza kolejny szturm dzisiejszej nocy?

Telewizja Sky News zaprezentowała zdjęcia satelitarne wykonane przez amerykańską firmę Maxar Technologies opublikowała nowe zdjęcia satelitarne, na który widać ogromnykonwój rosyjskich wojsk w odległości mniejszej niż 30 km od stolicy Ukrainy - Kijowa.

Na wykonanych w poniedziałek zdjęciach satelitarnych amerykańskiej firmy Maxar Technologies widać, że konwój niebezpiecznie zbliżył się do Kijowa. Obecnie od centrum stolicy Ukrainy dzieli go zaledwie 27 kilometrów.

Długość konwoju zwiększyła się z ok. 5 km do prawie 30 km.



Konwój znajduje się wzdłuż wschodniej części międzynarodowego lotniska Kijów-Hostomel im. Antonowa, które specjalizuje się w obsłudze samolotów cargo.

The latest satellite images from Maxar Technologies show a convoy of Russian ground forces around 17 miles from Kyiv.



