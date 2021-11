[Wideo] Na baczność przed Tuskiem

- Coraz grubiej, sędziowie Żurek i Juszczyszyn na stojąco oklaskiwali Donalda Tuska kończącego przemówienie gdy sala skandowała "Zjednoczona Opozycja" – czytamy we wpisie wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety na Twitterze.

Okazuje się bowiem, że na urodzinach KODu, na których przemawiał lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, obecni byli także sędziowie Żurek, Juszczyszyn i Rzepliński, a zejście Tuska ze sceny członkowie nadzwyczajnej kasty oklaskiwali na stojąco.

– Wyście poszli na te manifestacje. Poszliście, gdy wydawało się, że nikt za wami nie pójdzie. Na początku nie było was zbyt wielu, ale i tak wyszliście na ulice, ponieważ wiedzieliście, że to wiele warte – mówił to także wyraźnie w kierunku owych sędziów Donald Tusk.

- Czy ja dobrze widzę, że po wystąpieniu Donalda Tuska sędziowie Żurek, Juszczyszyn, Zabłudowska i prokurator Kwiatkowska na stojąco klaszczą i skandują "zjednoczona opozycja"? - napisał z kolek na Twitterze Maciej Stańczyk.

- "Szkoda, że tej pani z mopem tam wtedy nie było…" – napisał publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz, przywołując głośną wpadkę Marty Lempart, która wdała się w kłótnię z panią sprzątającą siedzibę PiS, po tym jak Lempart i jej „aktywiści” bardzo zanieczyścili budynek i elewację wokół.

"»Niezależne sądy idą...« I teraz pytanie retoryczne: jak Ci sędziowie będą oceniać np. założenia reformy zaprezentowane dziś przez ZZ? – pyta Bartłomiej Graczak z TVP.

Czy ja dobrze widzę, że po wystąpieniu Donalda Tuska sędziowie Żurek, Juszczyszyn, Zabłudowska i prokurator Kwiatkowska na stojąco klaszczą i skandują "zjednoczona opozycja"? 🧐 pic.twitter.com/iQyRNiJMb5 — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) November 29, 2021

Donald Tusk potwierdza władzę Platformy nad polskim sądownictwem pic.twitter.com/k0AofCh6tw — Piniendzy Nie Ma (@LBlondyna) November 29, 2021

Musi się tej czerwonej hołocie dobrze pod ogonem palić, skoro nawet się nie kryją, że należą do jednej POstkomuszej bandy. — maciej kowal (@MalensKowal) November 29, 2021

Coraz grubiej, sędziowie Żurek i Juszczyszyn na stojąco oklaskiwali Donalda Tuska kończącego przemówienie gdy sala skandowała "Zjednoczona Opozycja" https://t.co/fhBC1wWxE0 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) November 29, 2021

Trzeba wysłać Von der Leyen. Albo postawić telebim przed kolejna debatą o polskiej praworządności przed budynkiem Parlamentu Europejskiego. I puszczać w kółko ten filmik. Coś w rodzaju akcji bilboardowej Niemieckie Obozy Koncentracyjne. — Gburu (@Gburu5) November 29, 2021

Dawni Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji połączyli siły z Płatnymi Zdrajcami Pachołkami Niemiec i powstała nowa Zjednoczona Opozycja, którą łączy tylko jedno: nienawiść i strach przed Zjednoczoną Prawicą. — Aleksander Nowik (@AleksanderNowik) November 29, 2021

mp/twitter