[WIDEO] Nitras znowu daje popis agresji i szarpie mężczyznę

24.06.20, 15:16 Fot. screenshot - Twitter (Polska Suwerenna)

Posłowi PO Sławomirowi Nitrasowi coraz trudniej opanować swoje emocje. Tym razem do Internetu trafiło nagranie, na którym widzimy, jak polityk atakuje młodego mężczyznę. „Wiesz co młody człowieku, idź zajmij się swoją nikomu niepotrzebną pracą” – zwraca się Nitras do nagrywającego go mężczyzny.

Poseł PO Sławomir Nitras zwrócił się dziś do kamerujących polityków mężczyzn, określając ich „durniami”.

-„Słucham, może pan powtórzyć?” – pytał jeden z nich.

-„Wiesz co młody człowieku, idź zajmij się swoją nikomu niepotrzebną pracą” – odpowiedział Nitras, który nie ograniczył się wyłącznie do obrzucania kamerzystów epitetami, ale również ich szarpał.

Nagranie z wydarzenia krąży w sieci:

Z tymi Posłami PO coś jest nie tak. Poziom agresji jest skandaliczny. pic.twitter.com/zWktvOCMtF — Polska Suwerenna 🇵🇱 (@SuwerenaPL) June 24, 2020

To kolejny incydent, w którym poseł Sławomir Nitras prezentuje swoją niepohamowaną agresję. Kilka dni temu na wiecu Rafała Trzaskowskiego polityk zaatakował dmuchającego w wuwuzelę mężczyznę, którą wyrwał mu z rąk siłą. W 2018 roku stał się sławny, atakując kobietę, która kierowała miejskim autobusem w Szczecinie. Niejednokrotnie też w innych sytuacjach dawał popis swojej agresji w stosunku do dziennikarzy i polityków innych ugrupowań.

kak/Twitter