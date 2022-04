[WIDEO] Poznań. Nożownik atakował przechodniów. Został zatrzymany przez policję

Poznańska policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę, który na Rondzie Rataje atakował nożem przypadkowych przechodniów.

Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek, młody mężczyzna bez jakiegokolwiek powodu podszedł do przypadkowego 51-letniego przechodnia i zaatakował go nożem. W rezultacie tej napaści poszkodowany trafił do szpitala.

Krótko potem napastnik w podobny sposób zaatakował również kolejną z przypadkowych, przechodzących przez ulicę osób. Jego ofiar może być zdecydowanie więcej.

Policja krótko po opisywanym zdarzeniu ujęła sprawcę napaści, ale prosi też świadków zajścia lub osoby zaatakowane przez wspomnianego nożownika o kontakt.

Zatrzymalismy nożownika w Poznaniu. Szukamy świadków i innych napadniętych. pic.twitter.com/h1MA21ucx0 — WielkopolskaPolicja (@PolicjaWlkp) April 22, 2022

ren/twitter, fakt.pl