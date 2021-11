[Wideo] Propagandysta Łukaszenki: Lach to najbardziej paskudna postać

Białoruski kanał Nexta opublikował fragment kolejnego programu jednego z największych propagandystów Aleksandra Łukaszenki - Grigorija Azarionoka. Zamieszczono także tłumaczenie wypowiedzi na język polski. Nexta to znienawidzony przez Łukaszenkę kanał opozycyjny.

To właśnie z Nextą związany był Raman Pratasiewicz, którego aresztowano po porwaniu samolotu pasażerskiego linii Ryanair. Także wywiad udzielony Nexcie przez Mateusza Morawieckiego wywołał prawdziwą wściekłość Łukaszenki i najprawdopodobniej skłonił go do przyjęcia ostrego kursu przeciwko Polsce.

"Łukaszenka kazał swoim propagandystom podsycać nienawiść do Polaków w państwowej telewizji. Jednak nawet tego oni nie potrafią zrobić porządnie. Wszystko na co zdolni to kłamstwa, ksenofobia i brudne obelgi wobec narodu polskiego. Przepraszamy" - czytamy we wpisie Nexty na Twitterze.

