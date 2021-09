[WIDEO] Przerażające sceny na rosyjskim uniwersytecie. Zastrzelono 8 osób

Szokujące sceny rozegrały się dziś rano na uniwersytecie w Permie. 18-letni najprawdopodobniej napastnik, otworzył ogień do studentów i ludzi znajdujących się na permskiej uczelni. Zginęło 8 osób, 16 zostało rannych.

W poniedziałek rano na terenie Państwowego Uniwersytetu Badawczego w Permie, najprawdopodobniej 18-letni Timur Bekmansurow uzbrojony w broń automatyczną, a być może w tzw. broń nieśmiercionośną – otworzył ogień do ludzi znajdujących się na uczelni. Zginęło 8 osób, co najmniej 16 zostało rannych.

Studenci i pracownicy uniwersytetu pragnąc ratować własne życie zamykali się salach i pokojach. Wielu z nich wyskakiwało też z okien, by wydostać się ze strefy zagrożenia.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05