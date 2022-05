[Wideo] Rosja. Spłonęły samochody FSB

Od jakiegoś czasu „przypadkowe” pożary stały się już plagą w Rosji. Dotyczą one przede wszystkich instytucji kontrolowanych przez Kreml, w tym zakładów zbrojeniowych. Tym razem w płomieniach stanęły samochody należące do FSB.

W nocy z poniedziałku na wtorek spłonęły magazyny Atlant Park, które należą do prokremlowskiego wydawnictwa „Proszeszczenie”. Także w poniedziałek odnotowano wybuch fabryki prochu na Syberii, który jest wykorzystywany m.in. w pociskach do systemów rakietowych wielokrotnego startu Grad i Smiercz oraz do systemów obrony powietrznej. Jak podał portal Mediazona, dwie osoby straciły tam życie.

Tym razem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać płonące samochody pracowników Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB.

Coraz więcej doniesień mówi, że pożary w rosyjskich obiektach rządowych mają związek z rosyjską agresją na Ukrainę i są dziełem grup dywersyjnych przeciwników wojny z Ukrainą. Możliwa jest także wersja działania sił dywersyjnych Ukrainy na terenie Federacji Rosyjskiej.

Сегодня ночью горели машины, принадлежащие сотрудникам Центра специального назначения ФСБ в Московской области.



Неужели в России началось партизанское движение? pic.twitter.com/Ov7GrK5Pf4 — Ilya Ponomarev (@iponomarev) May 3, 2022

Last night, cars belonging to the FSB Special Purpose Centre (military unit 35690, Balashikha, Moscow Region) were set on fire. Interesting times.. pic.twitter.com/VvOosa2GFi — D.Emery (@DemeryUK) April 3, 2022

