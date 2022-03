[Wideo] Świat docenia urodę Polek. Karolina Bielawska już jako druga w historii zdobywa tytuł Miss World!

Ostatni raz tytuł Miss Word zdobyła w roku 1989 Aneta Kręglicka. W Tym roku jury konkursu doceniło urodę kolejnej Polki. To ogromy sukces 23-letniej Karoliny Bielawskiej z Łodzi i ogromna promocja naszego kraju na świecie.



Konkurs Miss World w tym roku odbywał się w Portoryko, a finał miał miejsce w nocy ze środy na czwartek.

Miss Word została, a więc najpiękniejszą kobietą świata została 23-letnia polska studentka z Politechniki Łódzkiej Karolina Bielawska.

Kandydatki konkursu w geście solidarności z walczącą z rosyjską inwazją Ukrainą przeszły po scenie ze świecami.

Polaka została wybrana spośród 40 finalistek z całego świata biorących udział w konkursie.

Karolina Bielawska na 23 lata, studiuje na Politechnice Łódzkiej i pracuje jako modelka.

„Koronę najpiękniejszej kobiety świata na głowę Polki włożyła dotychczasowa Miss World Toni-Ann Singh z Jamajki” – czytamy.

"Kiedy usłyszałam moje nazwisko, byłam w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Mam zaszczyt nosić koronę Miss World i nie mogę się doczekać, aż zabiorę się do pracy. Zapamiętam ten niesamowity konkurs w Portoryko do końca życia" — powiedziała po ogłoszeniu wyników wzruszona Polka.

Our Miss World 2021 is Karolina Bielawska from Poland! #missworld pic.twitter.com/jYkjbylUub — Miss World (@MissWorldLtd) March 17, 2022

