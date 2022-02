[Wideo] Tak Kanadyjczycy parodiują premiera Trudeau

Po tym, jak w poniedziałek, 14 lutego, premier Kanady Justin Trudeau ogłosił, w jaki sposób chce wykorzystywać przepisy o sytuacjach nadzwyczajnych do tłumienia protestów w Kanadzie, poza oczywistą falą krytyki pojawiła się cała fala memów i przeróbek jego przemówienia, które porównują go nawet do Hitlera. „Adolf ma nową fryzurę” – pisze ironicznie internauta i zamieszcza przerobione nagranie.

– Rząd federalny powołał się na ustawę o stanie wyjątkowym w celu uzupełnienia zdolności prewencyjnych i terytorialnych do reagowania na blokady i okupacje – ogłosił premier Kanady, Trudeau.

Chodzi m.in. o skrajnie totalitarne i niedemokratyczne możliwości blokowania przez kanadyjski rząd kont bankowych osób biorących udział w protestach przeciwko obostrzeniom sanitarnym w tym kraju.

Po tym przemówieniu w internecie pojawił się przerobione nagranie z wystąpienia Trudeau, które szybko podbiło internet. Widzimy na nim mówiącego polityka z wklejoną twarzą Adolfa Hitlera.

Adolph got a new haircut...😂😂😂 pic.twitter.com/igGEYwIlUr — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) February 14, 2022

🤣🤣🤣🤣 No comment😎 pic.twitter.com/OrxdFahZVm — محمد بن علي ال طالع (@altalea123) February 15, 2022

I will be in Poland by Spring pic.twitter.com/wS8eyo5siE — Bizz Macc (@BizzMacc) February 15, 2022

mp/twitter