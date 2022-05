[WIDEO] Tak płoną rosyjskie haubice!

W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ukraińskie pociski niszczą dwie rosyjskie haubice samobieżne 2S3 Akacja.

Haubice w momencie ukraińskiego ataku znajdowały się w okolicach miasta Izium. Zostały trafione ukraińskimi pociskami przeciwartyleryjskimi i doszczętnie zniszczone.

#Ukraine: Near Izyum, 2x Russian 152mm 2S3 Akatsiya self-propelled howitzers were struck by Ukrainian counter-battery fire, destroying them both when the ammo on board detonated.



As claimed, Western supplied "high precision" artillery was used, and as can be seen, was effective. pic.twitter.com/qDcyQyTCoK