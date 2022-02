[Wideo] Żaryn o rosyjskiej prowokacji medialnej: w Donbasie zastrzelono rzekomo "mówiących po polsku"... ukraińskich prowokatorów

- Rosyjskie media, powołując się na prorosyjskie władze okupujące Donbas, informują o zastrzeleniu „ukraińskich prowokatorów”, którzy „mówili po polsku” – ostrzega Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

Jak dodaje Żaryn, jest to już „kolejna prowokacja informacyjna, która ma szerzyć insynuacje przeciwko Polsce”, co ma służyć za pretekst eskalacji konfliktu.

Władze separatystów w Donbasie utrzymują, że zastrzelili dwóch sabotażystów z Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy mieli mówić po polski. Jak twierdzą pro-rosyjscy buntownicy owi sabotażyści mieli próbować wysadzić butle z chlorem w Gorłówce.

- W Internecie znalazło się nagranie z zajścia. Niestety jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Wśród komentarzy nie brak głosów, że jest to celowa zagrywka mająca utrudnić weryfikację tego "dowodu" w sprawie – czytamy na portalu tysol.pl.

Next level of absurd propaganda



Occupation authorities in parts of Donetsk region claim that they’ve killed two members of saboteur group of Ukrainian army attempting to blow up cylinders with chlorine in Horlivka. Saboteurs were speaking Polish language https://t.co/rUCAHXHPvq pic.twitter.com/C5KOzHNyq7