,,Wielka inwestycja w bezpieczeństwo’’. Szef MSWiA zapowiada modernizację służb

Na dzisiejszej konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński przedstawił założenia „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Na modernizację tę państwo przeznaczy ponad 10 mld zł. Minister podkreślił, że to wielka inwestycja w nasze bezpieczeństwo.

10 mld 30 mln złotych, w myśl nowej ustawy, państwo przeznaczy na modernizację służb mundurowych.

- „Tak naprawdę jest to wielka inwestycja w bezpieczeństwo Polaków, realne wzmocnienie naszych służb. Służb odpowiedzialnych za losy naszych obywateli w sytuacjach trudnych”

- podkreślił minister Mariusz Kamiński.

Wskazał, że służby muszą działać skuteczne, dlatego cieszy go „strumień pieniędzy, który w najbliższych latach popłynie do naszych służb”.

Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na Policję. Będzie to aż 6,5 mld złotych, dzięki którym możliwe stanie się zwiększenie puli etatów, w tym etatów w nowo powstałym Centralnym Biurze ds. Zwalczania Cyberprzestępczości.

- „To jest wielkie wyzwanie XXI wieku i będziemy tworzyli na wzór obecnego CBŚP drugą taką służbę wewnątrz Policji dedykowaną zwalczaniu cyberprzestępczości”

- przypomniał.

Więcej policjantów ma też pracować w prewencji.

- „Kolejna sprawa: będziemy kontynuowali rozbudowę posterunków Policji w mniejszych miejscowościach. Chcemy odbudować, czy też zbudować ok. 250 nowych posterunków i na ten cel przeznaczamy ok. 2 tysięcy nowych etatów, żeby byli funkcjonariusze, którzy obsadzą je realnie. To jest ważne zadanie. Chcemy, żeby Policja była jak najbliżej ludzi”

- przekazał szef MSWiA.

W Lublinie ma też powstać nowa Szkoła Policyjna, a Wyższa Szkoła Oficerska w Szczytnie ma zostać rozbudowana.

Wzmocniona zostanie również Straż Graniczna. Powstanie 750 nowych etatów dedykowanych granicy wschodniej.

- „Będziemy rozwijali na całej granicy wschodniej system perymetryczny, czyli detektory ruchów, kamery, kamery termowizyjne podłączone bezpośrednią do strażnic SG. Tak, żeby w wypadku nielegalnego przekroczenia granicy ta reakcja była natychmiastowa i skuteczna”

- podkreślił.

Modernizowane będą strażnice SG oraz nadzór radarowy na Morzu Bałtyckim.

Wzmocniona zostanie też Straż Pożarna, do której mają trafić m.in. specjalistyczne wozy strażackie.

kak/PAP