Wildstein ostro o słowach dziennikarza Onetu: To przerażające (Wideo)

W trakcie wieczoru wyborczego w TVP dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz stwierdził, że to sądy zdecydują o ważności wyborów prezydenckich w Polsce.

Dziennikarz Onetu stwierdził:

- Teraz przed nami machina liczenia głosów i ewentualne batalie sadowe

W ostrych słowach odniósł się do tego red. Bronisław Wildstein, który powiedział:

- To co powiedział redaktor Stankiewicz jest przerażające. Redaktor Stankiewicz powiedział, że to sądy zadecydują, kto będzie w Polsce prezydentem, bo kogoś tam unieważnią, albo... Niestety istnieje taka tendencja, że sądy będą decydowały, a więc sędziowie konkretni i doskonale wiemy, że to nie Andrzej Duda wygra te wybory, ale wtedy możemy powiedzieć sobie, przestańmy bawić się w te pozory demokracji.

#WyboryPrezydenckie2020 | B. #Wildstein: Wg A. #Stankiewicza to sądy zadecydują, kto zostanie prezydentem przez unieważnianie jakichś głosów. Sądy co najwyżej stwierdzą fakty, które kształtują wyborcy. Gdyby to sądy miały władzę wyborczą, należałoby ogłosić koniec demokracji. pic.twitter.com/DfHuFKZZ5F — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) July 12, 2020

mp/tvp info