Władimir Żoga nie żyje! Dowodził batalionem separatystów

Szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin poinformował, że w czasie walk w mieście Wołnowacha w obwodzie donieckim zginął dowódca bataliony „Sparta” Władimir Żoga.

Żoga już od 2014 roku działał w strukturach separatystów. Dowódcą batalionu „Sparta” został w 2016 roku, po śmierci poprzednio szefa formacji Arsena Pawłowa, którego był kierowcą.

„Sparta” jest jedną z najważniejszych formacji separatystów z Donbasu. Dowódcy i żołnierze batalionu są przy tym oskarżani m.in. o zbrodnie wojenne i nieludzkie traktowanie więźniów.

Vladimir “Vokha” Zhoga, the “successor” of Russian criminal warlord Arsen “Motorola” Pavlov, has been killed in action.

In my hometown Volnovakha! pic.twitter.com/I4Me3pFOwV