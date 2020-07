Włochy. Migrantów w obozach będzie pilnowało wojsko

Jak podaje włoskie MSZ, rząd Włoch do pilnowania ośrodków dla migrantów, żeby zapobiec ich ucieczkom, wysyła wojsko. Decyzja taka została podjęta z tego względu, że w ostatnim czasie bardzo często dochodziło do ucieczek migrantów z obozów, które były poddane kwarantannie z uwagi na pandemię koronawirusa.

Szef MSZ Luigi Di Maio, komentując masowe ucieczki powiedział:

- To kwestia zdrowia publicznego. Wirus nie zniknął. Obywatele włoscy muszą dalej szanować reguły, jakie nam wyznaczono, a to samo dotyczy turystów i tych, którzy mają prawo do międzynarodowej ochrony

W innych ośrodkach na terenie Włoch także została wzmocniona ochrona poprzez oddelegowanie wojska do pilnowania migrantów.

mp/pap