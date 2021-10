Wojna hybrydowa. Marek Suski: Wszystko wskazuje na Rosję

„Jest to akcja zorganizowana, zaplanowana i z konsekwencją organizowana przeciwko Polsce” – mówił poseł Marek Suski odnosząc się do sytuacji, z jaką mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej.

W rozmowie z reporterką serwisu niezależna.pl polityk podkreślił, że Wszystko wskazuje na zorganizowanie tej akcji przez Rosję. Dodał, że nie może podać szczegółów udowadniających tę tezę ze względów bezpieczeństwa, jednak z całą pewnością nie można mówić o przypadku.

Jak informuje wspomniany serwis, od początku roku odnotowano ponad 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września z kolei ma miejsce presja migracyjna w aż 183 miejscowościach. Trwa budowa zapór na granicy.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl