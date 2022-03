Wojna na Ukrainie i objawienia fatimskie. Biskupi Ukrainy apelują o zawierzenie Rosji Niepokalanemu Sercu

Ukraińscy biskupi katoliccy obrządku łacińskiego skierowali list do papieża Franciszka, w którym proszą go o poświęcenie Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Przypominają, że Matka Boża prosiła o to w Fatimie.

W opublikowanym wczoraj komunikacie biskupi podkreślili, że proszą o spełnienie wezwania Maryi w celu zakończenia wojny na Ukrainie.

- „Ojciec Święty! W tych godzinach niezmierzonego bólu i straszliwej udręki naszego ludu my, biskupi Konferencji Episkopatu Ukrainy, jesteśmy rzecznikami nieustannej i serdecznej modlitwy, wspieranej przez naszych kapłanów i osoby konsekrowane, którą otrzymujemy też od wszystkich chrześcijan w intencji, by Wasza Świątobliwość poświęcił naszą Ojczyznę i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi”

- piszą ukraińscy hierarchowie.

- „Odpowiadając na tę modlitwę, pokornie prosimy Waszą Świątobliwość o publiczne dokonanie aktu poświęcenia Najświętszemu Niepokalanemu Sercu Maryi Ukrainy i Rosji, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej”

- dodają.

Biskupi proszą też wiernych o prywatne odmawianie aktu poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwa ta ma być też odmawiana po każdej Mszy świętej.

W czasie objawień w Fatimie Maryja prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca.

- „Jeśli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i zapanuje pokój; jeśli nie, będzie szerzyć swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni; Ojciec Święty będzie miał wiele do wycierpienia; różne narody zostaną unicestwione”

- wskazała w swoich wspomnieniach s. Łucja.

- „W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję i nawróci się ona, a na świecie nastanie kres pokoju”

- miała powiedzieć Maryja.

Św. Jan Paweł II dokonał aktu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca 1984 r. Pojawiają się jednak wątpliwości związane z tym, że mogła nie zostać spełniona prośba o dokonanie tego „w jedności z wszystkimi biskupami świata”. Niektórzy wskazują też, że papieski akt był poświęceniem świata, ale zabrakło w nim jednoznacznego odniesienia do Rosji.

Wezwania Maryi z Fatimy są jednak szersze i nie dotyczą wyłącznie Ojca Świętego. Maryja prosiła wszystkich ludzi o codzienne odmawianie jednej części różańca i nabożeństwo wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu. To wezwanie Maryi do każdego z nas, które wciąż pozostaje niewypełnione.

kak/DoRzeczy.pl, opoka.org.pl, sekretariatfatimski.pl