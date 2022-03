Wojsko Polskie przeszkoli setki tysięcy rezerwistów

W kwietniu Wojsko Polskie rozpocznie szkolenie rezerwistów. Planowane jest powołanie nawet 200 tys. osób.

Ćwiczenia będą mieć miejsce na terenie całego kraju. Szkolenie rezerwistów potrwa w tym roku średni 12 dni.

Wojsko przestrzega także przed dezinformacją. Na niektóre numery telefonów zostały wysłane SMS-y, zgodnie z którymi ich adresat powinien niezwłocznie stawić się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

"Kolejny raz w sieci pojawiają się fałszywe SMS-y dotyczące natychmiastowego stawiennictwa w siedzibach Wojskowych Komend Uzupełnień. To fałszywe informacje. Wojskowe Komendy Uzupełnień nie wysyłają takich wiadomości SMS" - czytamy w specjalnym komunikacie.

Przedstawiciele wojska podkreślają, że wezwania na szkolenia dla rezerwistów są wysyłane wyłącznie drogą pocztową.

Jak ustaliła Rzeczpospolita, kwietniowe ćwiczenia dla rezerwistów nie mają związku z wojną na Ukrainie i zostały zaplanowane już w ubiegłym roku.

Ćwiczenia będą miały dużą skalę. "(...) w tym roku zaplanowano powołanie na ćwiczenia do 200 tys. „żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy, niebędących żołnierzami rezerwy” (to osoby, które wcześniej nie odbyły służby wojskowej). Ta grupa obejmuje też 48 tys. osób, które chcą zaliczyć służbę przygotowawczą, a także 35 tys. ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej" - czytamy na łamach rp.pl.

jkg/rp