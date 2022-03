Wołodymyr Zełenski: Zginęło już 16 tys. rosyjskich żołnierzy. Wycofaj się Rosjo z Ukrainy!

„Po co? Co to komu daje?” – pytał w swym najnowszym przemówieniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówiąc o 16 tys. zabitych rosyjskich żołnierzach oraz licznych stratach wojennych zadanych dokonującej napaści zbrojnej na Ukrainę Rosji.

Zełenski podkreślił też, że pertraktacje pokojowe powinny opierać się na treściwych rozmowach i poważnych propozycjach. „Ukraińska suwerenność powinna być zagwarantowana. Integralność terytorialna Ukrainy powinna być zapewniona. Warunki mają być sprawiedliwe. Innych ukraiński naród po prostu nie zaakceptuje” – przekonywał prezydent Zełenski.

Jednocześnie ukraiński przywódca przyznał, że sytuacja w zablokowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu pozostaje „całkowicie tragiczna”. Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Rosjanie nie wpuszczają do tego miasta żadnych transportów humanitarnych. Zamiast tego wykorzystują miasto do swych działań propagandowych.

ren/Facebook