Woń onucy na twitterze, czyli Korwin znów nadaje

Od lat znany z prokremlowskich poglądów Janusz Korwin-Mikke ponownie zamieszcza kontrowersyjne wpisy na Twitterze, w których krytykuje wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją.

"Kto obok nazwiska umieszcza #StandwithUkraine lub #StandwithRussia przestaje być człowiekiem w sensie istoty myślącej" - uważa Korwin.

"Staje się członkiem drużyny powstałej po to, by rozszarpać przeciwnika - i głuchym na wszelkie #racjonalne argumenty. Celem nie jest już #Prawda, tylko WYGRANA" - pisze dalej.

"Jak był powiedział Albert Einstein: "Dożyliśmy czasów w których ucisza się mądrych ludzi, żeby to co mówią, nie obraziło głupców" oraz: "Ważne jest, aby nie przestawać kwestionować". Jednak gdy pytam o komisję, która by zbadała sprawę mordów w Buczy, jestem uważany za renegata!" - czytamy w innym wpisie Korwina.

jkg/twitter