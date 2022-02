„Wprost” o planach Tuska: Chce zlikwidować „Nowoczesną”

Jak podaje „Wprost”, Donald Tusk szykuje kolejne zmiany w Koalicji Obywatelskiej. Mają one m.in. dotyczyć końca istnienia partii Nowoczesna.

„Trzeba zlikwidować” – miał powiedzieć Tusk do Adama Szłapki, jak podaje tygodnik.

Niedawno, bo pod koniec stycznia tego roku, swój powrót do polityki, a więc i do Nowoczesnej zapowiedział Ryszard Petru, który miałby się zająć wyłącznie kwestiami gospodarczymi.

„Nie chcę jednak stać z boku – będę wpierał opozycję merytorycznie, po to, aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach” – napisał Petru w mediach społecznościowych.

Te poważne plany Petru może jednak zmieć sytuacja w Koalicji Obywatelskiej i likwidacja partii Nowoczesna.

„Donald Tusk zaprosił na rozmowę Adama Szłapkę, powiedział, że go „kocha” i włos mu z głowy nie spadnie, ale Nowoczesną trzeba zlikwidować. Szłapka się zgodził i do końca lutego zobowiązał się zakończyć projekt partii i swoich ludzi przenieść do Platformy” – miał powiedzieć informator, którego cytuje „Wprost”.

„Jedynym przeciwnikiem likwidacji Nowoczesnej jest jej nowy członek Ryszard Petru. Skończy się tak, że albo Petru zostanie członkiem Platformy, albo znów odejdzie z Nowoczesnej” – dodał rozmówca tygodnika.





mp/wprost