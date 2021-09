Wybieramy najlepsze zestawy kuchenne

Przed tobą urządzanie wymarzonej kuchni? Kluczem nie jest duży metraż, ale dobrze dobrane meble, w których uporządkujesz wszystko, co zechcesz. Opcje są dwie – albo korzystasz z usług stolarza, co wiążę się z dużym wydatkiem, albo szukasz zestawów kuchennych, które pomogą ci zaoszczędzić i spełnić marzenia. Gotowy na znalezienie swojego idealnego wyposażenia?

Wymiary, czyli zacznij od tego, co zmieści się w twojej kuchni

Urządzasz małe mieszkanko, a może kuchnię w domu? Polub się z miarką i dokładnie zmierz wszystkie ściany – inaczej nie będziesz wiedzieć, czy zmieścisz meble w kształcie litery L, U, a może po prostu I. W znanych sklepach meblowych takich jak BRW, znajdziesz zestawy kuchenne na miarę każdego – od krótkich mebli o długości 170 cm, aż po modele narożne o długości 270 cm.

Warto wiedzieć o tym, że zabudowa na kształt U lub L pomaga stworzyć tzw. trójkąt roboczy. Zastanawiasz się, co to takiego? Wyobraź sobie rozmieszczenie lodówki, zlewozmywaka oraz piekarnika z płytą grzewczą. Masz je przed oczami? Teraz połącz je prostą linią – im bliżej do trójkąta równoramiennego, tym wygodniej przyrządzisz pyszne obiady, smaczne desery czy poranną kawę.

Z czego produkuje się zestawy kuchenne

Jeśli to czytasz, raczej nie pretendujesz do zdobycia zawodu stolarza, dlatego o materiałach powiemy tylko kilka słów. Zestawy kuchenne dostępne w sklepach są zazwyczaj wykonane z płyt laminowanych lub innego rodzaju płyt wiórowych zabezpieczonych różnymi okleinami, także na brzegach. Dzięki temu nie musisz obawiać się o rozlanie napojów. Wiedziałeś o tym, że płyta laminowana wytrzymuje temperaturę nawet do 180-200 stopni C?

Nowoczesne i klasyczne zestawy kuchenne, które zdobędą twoje serce

Wygląd kuchni na pewno ma dla ciebie ogromne znaczenie, ale gotowe zestawy kuchenne są doskonale zaprojektowane i jednocześnie trwałe! W małych wnętrzach świetnie wyglądają szafki z przeszkleniami, podobnie te z połyskiem, gdyż pomogą ci powiększyć optycznie przestrzeń. Co z kolorami? Ultramodne są białe zestawy kuchenne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wybrał fronty w kolorze grafitowym, a nawet czarnym. Chcesz stworzyć kuchnię w stylu prowansalskim, kolonialnym a nawet glamour? Poszukaj zestawów, które nawiązują do tej stylistyki – zwróć uwagę na uchwyty, zdobienia frontów i oczywiście blat, który odgrywa ogromną rolę w końcowym efekcie.

Nie wiesz, gdzie szukać najlepszych zestawów kuchennych? Sprawdź ofertę BRW, która jest dostępna praktycznie od ręki!