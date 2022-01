„Wyborcza” przegrała z Ordo Iuris. Artykuły Piątka zniknęły z portalu

„Cieszymy się, że oszczercze publikacje T. Piątka na temat Instytutu zostały usunięte z portalu Wyborczej i zastąpione stosownym oświadczeniem” – czytamy na profilu Ordo Iuris na Twitterze.

Publikacje Tomasza Piątka, jak podaje instytut Ordio Iuris, „były od początku niewiarygodne, ale cynicznie przywoływali je celebryci lewicy jak Lempart, Suchanow i Sikorski”.

Piątek znany jest z tego, że potrafi wszystko i wszystkich połączyć z Putinem. Napisał też sporo całkowicie mijających się z prawdą informacji na temat Ordo Iuris. Instytut z uwagi na swoją skuteczność w walce o tradycyjne wartości jest szczególnie nielubiany przez lewackich aktywistów.

- Robi się coraz ciekawiej: "Ordo Iuris, sekta z Brazylii i... dygnitarze Putina. https://wyborcza.pl/7,75968,21605548.html… Nie wiedziałem, że "W latach 90. specjalna komisja śledcza francuskiego parlamentu zaliczyła TFP do sekt jako organizację pseudokatolicką." - pisał na Twitterze z wielką ekscytacją w roku 2020 roku Radosław Sikorski, załączając link do artykułu "Ordo Iuris, sekta z Brazylii i dygnitarze Putina".

Jak można było się dowiedzieć z tekstu Piątka, Ordo Iuris miało być rzekomo odnogą brazylijskiej sektt TFP. W działaniach instytutu „doszukał się” także rzekomych "rosyjskich powiązań".

- Polecam ten i inne artykuły T. Piątka na stronach Wyborczej. Zostały usunięte. W ich miejscu jest poniższe oświadczenie. Może @sikorskiradek przeczyta to przed kolejnym terminem rozprawy. Nie pozwolimy na obrażanie @OrdoIuris i całego środowiska jego ekspertów i darczyńców – czytamy we wpisie mec. Jerzego Kwaśniewskiego, szefa Ordo Iuris. Do wpisu załącza on treść oświadczenia o ugodzie, na podstawie której zostały usunięte artykuły na temat Ordo Iuris ze strony internetowej „Wyborczej”. Oświadczenie to znajduje się na stronach Wyborczej w miejscu, gdzie wcześniej osadzony był artykuł Tomasza Piątka.

Jak dalej dowiadujemy się, ugoda została zawarta kilka tygodni temu, ale – co zastanawiające - oświadczenia to mogą zobaczyć jedynie ci, którzy wykupili płatny dostęp do serwisu „Wyborczej”.

