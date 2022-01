Wyjątkowa wymiana koszulek między Papieżem i Messim

Lionel Messi otrzymał koszulkę watykańskiego klubu sportowego z papieskim autografem i błogosławieństwem. W ten sposób Franciszek odwzajemnił się swemu rodakowi, który w październiku przesłał mu swą koszulkę z autografem za pośrednictwem francuskiego premiera – czytamy na portalu Vatican News.

Argentyński Lionel Messi jet piłkarzem Paris Saint-Germain.

Dar od papieża przekazał piłkarzowi bp Emmanuel Gobillar, który jest zaangażowany w duszpasterstwo sportowców. Jest on także odpowiedzialny z ramienia francuskiego episkopatu za przygotowanie olimpiady w Paryżu w 2024 r.

Bp Gobillar spotkał się z Messim wczoraj po meczu Paris Saint-Germian – Reims. Przy przekazaniu Messiemu koszulki od papieża Franciszka był także obecny brazylijski piłkarz i klubowy kolega Messiego Neymar da Silva Santos, który otwarcie deklaruje wyznawanie wiary chrześcijańskiej.

Messi wyraził wdzięczności za dar od papieża, a bp Gobillar pomodlił się z nim za jego rodzinę i przyjaciół.

„Dobrze wiem, kim jest Lionel Messi dla tysięcy jego kibiców na całym świecie. Jest to człowiek wiary, człowiek, który się modli” – powiedział po spotkaniu francuski biskup. Jest on przekonany, że to spotkanie odbije się szerokim echem i będzie miało też znaczenie dla ewangelizacji. „To ważne, aby Kościół był blisko sportowców” – powiedział bp Gobillar.

mp/vatican news