Wyjątkowe Sushi – zdobywca Pucharu Świata World Sushi Cup mieszka w Polsce

Zastanawiali sie Państwo kiedyś, jak zostaje się Mistrzem Świata w sushi? Potrzeba kilkunastu lat doświadczenia i ciężkiej pracy, japońskiego wyczucia prostoty kulinarnej, a przede wszystkim pokory i cierpliwości. A potem trzeba już tylko zakwalifikować się do Pucharu Świata Sushi World Sushi Cup, organizowanego w Tokio. Samo zakwalifikowania się do Konkursu jest wielkim wyróżnieniem, bo co roku startuje w nim tylko kilkunastu najlepszych szefów sushi z całego świata.

Alon Than to mistrz sushi znany w świecie gastronomicznym, nie tylko w Polsce. Jego kunszt dostrzegli sędziowie z Ogólnojapońskiego Stowarzyszenia Sushi (All Japan Sushi Association) oraz Światowego Instytutu Sztuki Sushi (World Sushi Skills Institute) i zaprosili do udziału w Pucharze Świata Sushi, który odbył się w Tokio od 20 do 21 sierpnia 2015 roku.

Pierwszego dnia konkursu szefowie przygotowują Edo mae sushi, czyli sushi w stylu Edo. To klasyczne sushi, którego bazą są nigiri i hosomaki, natomiast drugiego dnia szefowie mogą puścić wodze fantazji i przygotować swoje oryginalne sushi w dowolnym stylu, czyli tak zwane fusion sushi. Jury ocenia nie tylko wygląd i smak sushi, ale i umiejętności sprawiania ryb, czystość stanowiska pracy. Bardzo ważne jest poszanowanie produktu, tak więc sędziowie sprawdzają nawet kosze na śmieci, upewniając się, czy konkursant nie zmarnował cennych produktów.

W roku 2015 miażdżącą przewagą punktów Puchar Świata wygrał Alon Than w barwach Polski. Miłośnicy sushi w Warszawie i Polsce zapewne znają tego skromnego kucharza z restauracji Izumi, albowiem Alon jest twórcą i współwłaścicielem czterech restauracji Izumi. Alon wcześniej prowadził kuchnię kilku restauracji w Tokio, w Polsce mieszka od 2003 roku, ze swoją żoną Polką. W tym czasie otworzył w Warszawie cztery restauracje sushi i wykształcił wielu kucharzy sushi, a najlepsi z nich pracują w jego restauracjach.

Alon jest wierny tradycyjnemu sushi, jednak lubi także eksperymenty kulinarne. W swoich restauracjach proponuje autorską kuchnię, łącząc japoński styl ze światowym trendem fusion. I choć sam skromnie powtarza, że sushi trzeba uczyć się całe życie, to restauracja Izumi na Placu Zbawiciela w zaledwie półtora roku od otwarcia zdobyła tytuł „Knajpy Roku 2007” w plebiscycie Gazety Wyborczej, a jego druga restauracja Izumi Biały Kamień w mokotowskiej Palmiarni otrzymała 1. miejsce dla najlepszej polskiej restauracji sushi na I Ogólnopolskim Festiwalu Sushi w 2010 roku. Magazyn „Food Service” umieścił Alona na liście najbardziej wpływowych ludzi, którzy w ostatnich dwudziestu latach odmienili oblicze polskiej gastronomii. Marzeniem Alona jest aby działalność restauracji Izumi przyczyniła się do głębszego zrozumienia japońskiej kultury kulinarnej. Alon jest bardzo dumny z wygranej w Pucharze Świata Sushi, ale skromnie powtarza, że sushi uczy się całe życie…





mp/swp