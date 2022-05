„Wysoko promilowy” urzędnik Trzaskowskiego zatrzymany przez policję – jechał do pracy

- Adam K. pojawił się w urzędzie przy al. Krakowskiej po tym, gdy Jarosław Karcz w listopadzie 2019 roku głosami radnych Koalicji Obywatelskiej został burmistrzem dzielnicy Warszawa-Włochy. Zastąpił na stanowisku polityka PO Artura W., który według informacji CBA został zatrzymany na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tys. zł łapówki – podaje portal TVP Info.

Adam K. - podanie nieoficjalnie portal - został zatrzymany przez policję w poniedziałek przed godz. 12 pod siedzibą urzędu dzielnicy Warszawa-Włochy. Okazało się, że prowadził on samochód pod wpływem alkoholu.

Adam K. to jeden z najważniejszych urzędników w dzielnicy Warszawa-Włochy - naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Sportu i Rekreacji.

O zdarzeniu poinformował czytelnik, który był świadkiem tego, jak w pobliżu magistratu przy Alei Krakowskiej zygzakiem jedzie pijany kierowca mazdy.

Jak wyjaśnia czytelnik, zawiadomienie ochrony urzędu nie przyniosło żadnego sutki i dlatego postanowił on wezwać policję.

Jak się okazało urzędnik był był kompletnie pijany.

– Pierwsze badanie alkomatem wykazało 0,96 mg (1,92 promila alkoholu), kolejne, przeprowadzone kilkanaście minut później 1,08 mg (2,16 promila). Zatrzymany mężczyzna w wieku 46 lat trafił na izbę wytrzeźwień – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info podkom. Konrad Cebula z Komendy Rejonowej Policji – Ochota, Ursus, Włochy.

Jak wyjaśniła policja, nie podając personaliów urzędnika, był on „zbyt pijany, by złożyć wyjaśnienia” i będzie to możliwe po jego wytrzeźwieniu.

mp/portal tvp info