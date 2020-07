Z. Gowin: ,,Trzaskowski zatrzyma degradowanie państwa’’

Syn lidera Porozumienia Jarosława Gowina, Ziemowit Gowin, wezwał za pośrednictwem Facebooka do oddania głosu na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich. Gowin-junior coraz częściej angażuje się w życie polityczne. Jeszcze niedawno szokował swoim wykonaniem #Hot16Challange2, gdzie wzywał do postawienia PiS „politycznej mogiły”.

Ziemowit Gowin napisał na swoim profilu społecznościowym, że w II turze wyborów prezydenckich zagłosuje na kandydata Koalicji Obywatelskiej. Chociaż przyznaje, że Rafał Trzaskowski nie jest jego kandydatem, to jego zdaniem jest on „efektywnym narzędziem do zatrzymania dalszej degradacji tego państwa”:

- „Ja głosuję na Rafała Trzaskowskiego. Nie jest on moim kandydatem - nikt nie jest, niestety. Ale nie głosuję też na niego z bólem. Nie boli mnie, że wybieram efektywne narzędzie do zatrzymania dalszej degradacji tego państwa, jego prawa i społeczeństwa. Boleć będzie, jak owo narzędzie przegra” – napisał syn polityka.

Jak podkreśla, jego zdaniem niedzielne wybory przesądzą o tym, „czy PiS dalej będzie sobie robił z Polski własny folwark i dążył do państwa quasi-autorytarnego, w którym prawo (kiepskie, bo kiepskie, ale zawsze jakieś) nie ma znaczenia lub jest dowolnie zmieniane pod widzimisię Kaczyńskiego”.

Dalej Ziemowit Gowin zachęca do pójścia jego śladem:

- „Powiem to: głosujcie na Trzaskowskiego!”.

