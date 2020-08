Z internetu. Maria Kucharska: Zawiść to droga do nienawiści, która niszczy...

Zadam sobie i Wam pytanie;

Czy szkodzenie ludziom jest etyczne?

Czy nienawiść – fałsz – zawiść – fałsz do ludzi jest dla niektórych swoista religią, bez której nie potrafią funkcjonować w życiu społecznym – rodzinnym, – co dziennym?

Można zauważyć nawet na Facebooku, ileż jest tu nienawiści – zawiści – fałszu – obłudy i szkodzenie innym.

Zawiść człowieka do człowieka to niekończąca się droga ciernistych krzewów.

Zawiść to droga do nienawiści, która niszczy po drodze wszystko, co spotka.

Ale zazdrość i nienawiść to głębokie emocje, które nie zważają na etykę – moralność i kulturę osobistą i niszczą osobowość człowieka, który popełnia błąd za błędem aż w końcu staje się przestępcą.

To grupa ludzi, która raczej nie radzi sobie życiowo. Która nie lubi i nie chce pracować uczciwie, bo ich motto:

„Żeby żyć ponad stan trzeba cwanym być”.

Czyli wmawiać światu, że „ZŁO” jest „Dobrem”, i na odwrót, że: „DOBRO” jest „ZŁEM.”

Ale ludzie pracowici – obowiązkowi to grupa społeczna, która nie myśli tylko o sobie to, ta grupa najczęściej jest atakowana – znieważana przez wrogów zła, którzy im zazdroszczą tego, co mają w sobie, znaczy miłość – otwarte serce na drugiego człowieka.

Zazdrość – zawiść – fałsz – obłuda – nienawiść, ludzi, którzy kierują się dobrem właśnie tą grupę społeczną uważa się za odmieńców – za innych, i nie z tego świata.

Świat ludzi musi stworzyć nową cywilizację na miarę XXI wieku, czyli wyeliminować pojecie „ZŁO”, a kultywować „DOBRO”. Które będzie dobrem dla świata ludzi i przyrody.

napisała: Maria Kucharska

via Facebook