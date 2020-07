Zaginięcie Madeleine McCann. Policjanci przekopują działkę, znaleźli „sekretną piwnicę”

Jak wynika z informacji udzielonej przez sąsiadów Christiana Bruecknera, miał on zgromadzić sporą ilość materiałów budowlanych, które miały mu posłużyć do ocieplelnia pomieszczenia piwnicznego, które jest właśnie przeszukiwane przez policję.

Główny podejrzany Christian Brueckner mieszkał na tej działce. Jak ujawnili śledczy miał się on przeprowadzić do Niemiec do Hanoweru w 2007 roku bezpośrednio po zniknięciu Madeleine McCann.

Podejrzany przebywa obecnie w więzieniu. Udowodniono mu sprzedaż narkotyków oraz gwałt na 72-letniej kobiecie.

Dziewczynkę uznaję się obecnie za zmarłą i trawają poszukiwania jej ciała.

mp/onet.pl/9 news australia