Zalety jazdy konnej. Co dla ciała, co dla ducha?

Rzecz jasna większość jeździ konno dla przyjemności i spalanie kalorii czy modelowanie sylwetki nie jest tu celem. Jednakże należy wyszczególnić pewne korzyści płynące z uprawiania jeździectwa. Zapewne będziecie zaskoczeni ale podczas takiej jazdy można spalić od 300 do 600 kalorii w ciągu 45 minut. Zależne jest to od wagi i wzrostu danej osoby ale i od tempa jazdy. Tak czy inaczej jest to zaskoczenie, gdyż patrząc z pozycji widza, wydawałoby się, że jest to przyjemna i nie wymagająca wysiłku zabawa. Nie ma jednak lekko, jazda konna jest bardzo relaksująca ale przy tym i męcząca – na początku :) :) :). Aby stała się zupełną przyjemnością potrzebne są godziny ćwiczeń. Nie polega ona tylko na wdrapaniu się na grzbiet i zajęciu wygodnej pozycji. Trzeba znaleźć równowagę, nauczyć się przyjmowania odpowiedniej pozycji, wykonywania odpowiednich ruchów, a potem jeszcze przekonania zwierzęcia ważącego nieraz nawet i pół tony aby poruszał się w takim tempie i kierunku w jakim my chcemy. Koń ma inteligencję 3 letniego dziecka, więc współpraca z nim wymaga odpowiedniego podejścia.

Jakie ma jeszcze zalety?

Wzmacnia mięśnie. Podczas jazdy pracują najintensywniej mięśnie ud, łydek, pośladków, brzucha i kręgosłupa. Jest polecana przez lekarzy w celu wzmocnienia mięśni grzbietu i poprawy postawy.

Poprawia koordynację ruchową

Poprawia samopoczucie

Wzmaga wydzielanie endorfin – hormonu szczęścia

Zmniejsza ryzyko chorób serca. Jest to jeden z najzdrowszych rodzajów umiarkowanego wysiłku pozwalający utrzymać układ krążenia w dobrej kondycji

Pobudza pracę wątroby i poprawia trawienie

Łagodzi bóle miesiączkowe. Dziewczyny jeżdżące konno pracują miednicą, jest ona zatem dobrze dokrwiona, ruchliwa i rozciągnięta

Uczy cierpliwości

Redukuje stres i napięcia

Wzmacnia poczucie samodzielności i odpowiedzialności. Odpowiadamy za dwoje: siebie i zwierzę

Leczy wiele chorób lub pomaga w walce z nimi. Już w starożytności uważano, że jazda konna przyspiesza powrót do zdrowia. W dzisiejszych czasach hipoterapię zaleca się w walce z chorobami takimi jak: ADHD, autyzm, urazowe uszkodzenie mózgu, urazy, stwardnienie rozsiane, upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy, słuchu, widzenia, terapia uzależnień, depresja i inne kłopoty emocjonalne

Poza tymi zaletami jest to doskonały odpoczynek psychiczny, który płynie nie tylko samej jazdy ale i z oporządzania konia: czesania, szczotkowania, czyszczenia, karmienia. Koń staje się Twoim przyjacielem, miło jest go pogłaskać, pogadać do niego, przytulić się.

Jeździectwo jest sportem wyjątkowym. Umożliwia ogólny rozwój ruchowy, emocjonalny oraz społeczny. Od zwierząt możemy wiele się nauczyć, nie tylko o nich ale i o sobie. Dlatego coraz więcej coachów i trenerów wykorzystuje konie do szkoleń. Warto spróbować :).

