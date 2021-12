Zanim zdezerterował, znęcał się nad własną matką. Emil Cz. prawomocnie skazany

Pełniący służbę na granicy z Białorusią żołnierz, który na początku miesiąca zdezerterował i przeszedł na stronę Białorusi, wcześniej znęcał się nad swoją matką. Dziś Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok sądu w Bartoszycach, który już we wrześniu skazał mężczyznę za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką.

Emil Cz. został prawomocnie skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności i roczny zakaz zbliżania się do matki. Sąd zobowiązał go też do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

Wcześniej rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie przybliżył szczegóły sprawy informując, że Emil Cz. wprowadził się w sierpniu ub. roku do jednopokojowego mieszkania matki w Bartoszycach.

- „Oskarżony nadużywał alkoholu i wszczynał awantury, które przybrały postać znęcania się psychicznego i fizycznego nad matką. Mężczyzna ten znieważał matkę, poniżał ją, krzyczał, zmuszał do robienia mu zakupów w postaci papierosów i alkoholu, a także zabraniał korzystać z jedynego pokoju. W konsekwencji jego matka zmuszona była całymi popołudniami i wieczorami przebywać w kuchni i siedzieć na krześle”

- wskazał.

Ostatni raz mężczyzna miał znęcać się nad matką 7 maja tego roku. Wówczas bił ją otwartą dłonią po twarzy i głowie, zaciskał dłonie na jej szyi oraz uderzył zaciśniętą pięścią i głową w twarz. Groził jej również pozbawieniem życia. Interweniowała policja, która zatrzymała przyszłego dezertera.

Emil Cz., który pełnił służbę w okolicach przejścia granicznego z Białorusią, 16 grudnia zdezerterował i udał się na Białoruś, gdzie obecnie służy propagandzie Aleksandra Łukaszenki. W związku z dezercją wystawiono za nim list gończy. Za ten czyn grozi mu do 10 lat więzienia.

