Zaostrzenie sankcji przeciw Rosji. PE przyjął rezolucję!

Eurodeputowani przegłosowali rezolucję, w której domagają się zaostrzenia sankcji przeciwko Rosji i Białorusi oraz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Rezolucję poparło 637 członków Parlamentu Europejskiego. Przeciw było 13 europosłów, a 26 wstrzymało się od głosu.

W przyjętym dokumencie Parlament Europejski wzywa unijne instytucje do przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Zaznaczono, że droga Ukrainy do wspólnoty powinna przebiegać zgodnie z art. 49 TUE i opierać się na kryteriach merytorycznych. Jednocześnie europosłowie postulują kontynuowanie działań na rzecz integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem unijnym.

Eurodeputowani opowiedzieli się też za rozszerzeniem sankcji przeciw Rosji i ukierunkowanie ich na strategiczne osłabienie rosyjskiej gospodarki oraz bazy przemysłowej. Priorytetem w ocenie PE powinno być ograniczenie eksportu rosyjskiej ropy i gazu. Parlament domaga się też m.in. całkowitego wykluczenia Rosji z systemu SWIFT. Zaznaczono, że sankcje te należy rozszerzyć również na Białoruś.

Parlament Europejski wezwał też państwa członkowskie do szybszego przekazywania Ukrainie broni defensywnej oraz opowiedział się za zacieśnieniem współpracy wywiadowczej z Ukrainą.

W rezolucji zaznaczono, że odpowiedzialność za przybywających do państw członkowskich uchodźców powinna być dzielona równo między państwa członkowskie.

kak/EuroPAP News, DoRzeczy.pl