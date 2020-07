Żartownisie z Rosji zakpili sobie z prezydenta Dudy. Czy palce maczały w tym rosyjskie służby?

Dwaj rosyjscy żartownisie, którzy do tej pory „wkręcili” już między innymi Borisa Johnsona, Emmanuela Macrona czy Berniego Sandersa, postanowili zakpić sobie z prezydenta Andrzeja Dudy. Na ich kanale w serwisie Youtube pojawiło się nagranie, w trakcie którego rozmawiają z polskim prezydentem podając się za Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa. „Musimy pamiętać, że jednak mamy do czynienia z Rosją, krajem, który specjalizuje się w dezinformacji” – podkreślił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Według doniesień RMF FM, Pałac Prezydencki potwierdził autentyczność rozmowy. Kancelaria przygotowuje właśnie oświadczenie w tej sprawie. Autorami żartu są dwaj rosyjscy pranksterzy Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoljarow. Materiał w sieci pojawił się wczoraj, a rozmowa trwa kilkanaście minut i dotyczy między innymi wyborów prezydenckich czy pandemii koronawirusa.

Fogiel w rozmowie z programie „Tłit” powiedział też:

„Należy zachować zimną krew i nie wpadać w paranoję. Trzeba brać pod uwagę to, że ewentualne ośmieszanie przywódców Zachodu, przywódców demokratycznych, nawet jeśli nie jest inicjatywą władz rosyjskich, to nie mają nic przeciwko temu”.

Kamila Baranowska, dziennikarka „Do Rzeczy” podkreśliła zaś na twitterze:

„Niesłychana historia - powinna zostać rzetelnie wyjaśniona, a winni pociągnięci do odpowiedzialności. Ta rozmowa pokazuje też, że PAD to niezły dyplomata i w sumie nie dał się podpuścić w żadnym z tematów”.

Konrad Piasecki pisze z kolei:

„Na usprawiedliwienie i nieusprawiedliwienie naszych służb - wyglada na to, że rosyjscy żartownisie dobrze wiedzą jaki numer wykręcić, by załatwić rozmowę z prezydentem, ale to, że wiedzą i to o czym rozmawiają dowodzi, że rosyjskie służby bardzo to lubią”.

We wpisie Jarosława Olechowskiego z TVP Info czytamy:

„Ależ na Kremlu furia, że znów w Polsce wygrał”.

Cała sprawa jest z pewnością bulwersująca jeśli chodzi o poziom zabezpieczeń. Czy rzeczywiście każdy może zadzwonić do prezydenta i podać się za kogokolwiek? A może w sprawie maczały palce rosyjskie służby? Miejmy nadzieję, że sprawę uda się dokładnie wyjaśnić.

dam/RMF FM,WP,Wpolityce.pl