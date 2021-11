Żaryn: Afgańczycy po rosyjskich kursach wojskowych próbują przekroczyć polską granicę

„Wśród migrantów, którzy w ostatnich dniach przybywają na Białoruś w celu dalszego przedostania się na Zachód, obecni są Afgańczycy. Wielu z nich było od dawna związanych z terytorium Rosji” – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

„Część z nich uczęszczała na rosyjskie kursy wojskowe i mogła mieć doświadczenie bojowe. Po przybyciu na Białoruś próbują nielegalnie przekroczyć granicę Polski” – oznajmił w mediach społecznościowych rzecznik ministra Mariusza Kamińskiego.

„We wrześniu Mohammad RT został zatrzymany w Polsce. Był także absolwentem rosyjskiego kursu wojskowego. Zaraz potem przyjechał nielegalnie do Polski” – napisał Stanisław Żaryn.

Among the migrants, who arrive in last days in Belarus in order to reach the West further, Afghans are present. Many of them have had long ties to Russian territory. 1/3