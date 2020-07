Zbigniew Ziobro i kontynuacja reformy sądownictwa w Polsce

W ,,Sygnałach dnia” Zbigniew Ziobro mówił o tym, że jest zadowolony z bardzo dobrej współpracy z stroną ukraińską w sprawie Sławomira N. Odniósł się też do sukcesu Polski na szczycie Unii Europejskiej.

W programie Pierwszym Polskiego Radia minister sprawiedliwości celnie zauważył, że ostatni szczyt Unii Europejskiej to wielki sukces Polski i premiera Mateusza Morawieckiego. Minister podkreśla, że niepokoi go powiązanie funduszy europejskich z kwestią praworządnością. Jego zdaniem może być to niebezpieczne dla Polski, gdyż Unia Europejska i jej politycy są nieprzychylni naszemu krajowi.

,,Z dobrą wiarą podchodzimy jednak do zapewnień p. premiera, który gwarantuje nam, że podpisał takie zobowiązanie, które do takiej sytuacji nie doprowadzi”— mowił Zbigniew Ziobro.

W programie polityk Solidarnej Polski odniósł się także do działań opozycji oraz reformy wymiaru sprawiedliwości. Jego zdaniem po wyborach opozycja obraziła się na demokrację. To ma przypominać działania, które już były wcześniej gdy Donald Tusk nie uznawał demokratycznego wyboru na prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Reforma sprawiedliwość ma być kontynuowana. Do ustalenia są szczegóły w ramach kolacji rządu. Wtedy mamy poznać kalendarz planowanych zmian w sądownictwie.

rr, polskie radio, wpolityce.pl