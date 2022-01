Zbigniew Ziobro: To plan zubożenia Polaków!

„To plan zubożenia Polaków” – pisze o pakiecie „Fit for 55” minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do wyliczeń ekspertów banku Pekao, wedle których wprowadzenie pakietu będzie kosztować Polskę 2,4 bln zł do 2030 roku.

„Fit for 55” to zaprezentowany w lipcu przez Komisję Europejską pakiet zmian legislacyjnych, dzięki którym w Unii Europejskiej do 2030 roku ma zostać ograniczona emisja gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Konkretne koszty wprowadzenia w życie planów Timmermansa dla Polski obliczyli analitycy banku Pekao SA. Zdaniem ekspertów do 2030 roku realizacja pakietu klimatycznego będzie kosztować Polskę 2,4 bln zł.

- „Szokujący raport banku Pekao w Dzienniku Gazecie Prawnej. Unijny pakiet klimatyczny ma nas kosztować 527,5 mld euro! Plan eurokratów z Donaldem Tuskiem na czele to zubożenie Polaków i uczynienie z polskiej gospodarki zakładnika bogatego Zachodu. Polski rząd nie może się zgodzić na pakiet ruiny”

- napisał na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Lider Solidarnej Polski wystąpił na początku miesiąca na konferencji prasowej, w czasie której wezwał do zawetowania przez Polskę nowego pakietu klimatycznego UE.

- „My na to zgodzić się nie możemy jako państwo. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło w tej sprawie jasne, jednoznaczne i kategoryczne stanowisko, w którym uważamy, że Polska powinna wetować szaleńczy projekt pana Timmermansa, który w imię ideologicznych założeń jest gotów poświęcić ludzkie życie, elementarne potrzeby człowieka na rzecz ochrony klimatu”

- mówił polityk.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl