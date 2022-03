Zbrodniczy plan Putina. Rosja zniszczyła 34 ukraińskie szpitale

Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował, że od początku inwazji Rosja zniszczyła 34 ukraińskie szpitale, przy czym część z nich nie może być w ogóle użytkowana. Laszko wskazał, że to pogwałcenie konwencji genewskich. Niestety ciężko liczyć na przestrzeganie konwencji przez kogoś, kto regularnie je depcze...

Laszko poinformował, że zniszczone przez Rosję budynki są pozbawione wody i prądu. Niektóre z placówek są całkowicie niezdolne do działania.

Prawo międzynarodowe jasno stanowi przy tym, że pracownicy służby zdrowia nie mogą brać udziału w konfliktach zbrojnych.

- Okupanci celowo łamią wszystkie postanowienia konwencji genewskich i po raz kolejny udowadniają, że nie są armią, ale terrorystami - powiedział Laszko.

Ataki na lekarzy i pracowników służby zdrowia odnotowała także WHO.

As of today, WHO has published 6 verified reports of attacks on health care in #Ukraine. More reports are being verified.



WHO strongly condemns these attacks that caused 6 deaths & 11 injuries.



Health facilities, staff & patients are #NotATarget.

💥 https://t.co/eXJXrgAaXT pic.twitter.com/jwyDSibCFQ