Zbrodnie rosyjskich bandytów. Dziesiątki zabitych w Charkowie

Rosyjska armia nie odnosi sukcesów w boju, za to nie ma oporów, aby ostrzeliwać ukraińskie miasta. Doradca ukraińskiego MSW informuje o dziesiątkach zabitych w wyniku ataku rakietowego na Charków.

Doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko przekazał, że Rosjanie ostrzelali Charków rakietami Grad.

- „Charków właśnie został masowo ostrzelany z wielu wyrzutni rakiet Grad. Dziesiątki zabitych i setki rannych! Cały świat musi zobaczyć ten horror! Śmierć okupantom!”

- napisał Heraszczenko w mediach społecznościowych.

Ukrainian interior ministry adviser says dozens killed in mass shelling of Ukrainian city of Kharkiv pic.twitter.com/nXGDKCnELx