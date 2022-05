Ze sztyletem odprawiał egzorcyzmy nad żoną i chciał wypędzić z niej szatana

Piscy policjanci zatrzymali 58-letniego mieszkańca Pisza podejrzanego o stosownie przemocy domowej. Mężczyzna ten od ponad 2 lat znęcał się psychicznie nad żoną. Nadużywając alkoholu wszczynał awantury i wyzywał małżonkę. Do tego odprawiał nad nią egzorcyzmy chcąc wypędzić z jej ciała szatana. Robił to trzymając w ręku własnoręcznie zrobiony sztylet. Mając na względzie bezpieczeństwo pokrzywdzonej sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 58-latka. Za przestępstwo znęcania się grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Do Komendy Powiatowej Policji w Piszu przyszła kobieta, która zdecydowała się złożyć zawiadomienie o znęcaniu się nad nią przez męża. Z relacji kobiety wynikało, że od ponad dwóch lat doświadczała przemocy ze strony męża. Małżonek nadużywał alkoholu, pod wpływem którego był agresywny i tracił kontrolę nad swoim zachowaniem. 58-letni sprawca przemocy bez powodu wszczynał awantury wyzywając żonę, a do tego groził jej pozbawieniem życia. Odprawiał też nad nią egzorcyzmy chcąc wypędzić z jej ciała szatana. Trzymał wówczas w ręku własnoręcznie zrobiony metalowy sztylet. Często odprawiał te egzorcyzmy w nocy nie dając małżonce spać i nie licząc się z tym, że rano musi ona wstać do pracy. Zdarzało się, że pokrzywdzona zmuszona była nocować w samochodzie. Zgłaszająca była wyraźnie wyczerpana sytuacją rodzinną i codzienną obawą o własne życie.

Po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie policjanci niezwłocznie zatrzymali sprawcę przemocy domowej i zabezpieczyli jego sztylet. Po zgromadzeniu materiału dowodowego 58-latek usłyszał zarzut psychicznego znęcania się nad żoną. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Za znęcanie się nad najbliższymi grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.



mp/policja.pl