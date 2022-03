Zełenski: Rosjanie chcą powtórzyć katastrofę z Czarnobyla. To terroryści nuklearni!

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swym nocnym przemówieniu oskarżył wojska rosyjskie o celowe ostrzeliwanie elektrowni atomowej w Enerhodarze, co grozi – zdaniem ukraińskiego przywódcy - gigantyczną, globalną katastrofą nuklearną.

„Ostrzegamy wszystkich, że żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych. To pierwszy raz w naszej historii, pierwszy raz w historii ludzkości. To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego” – mówił Zełenski.

Ukraiński przywódca nazwał działania wojsk Putina „terroryzmem nuklearnym” i ostrzegł, że grożą one powtórką katastrofy z Czarnobyla. „Płonie największa elektrownia atomowa. Rosyjskie czołgi strzelają po blokach jądrowych. Są to czołgi wyposażone w kamerę termowizyjną – wiedzą, po czym strzelają. Były do tego przygotowane” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent rozmawiał w nocy na temat rosyjskich działań z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem oraz brytyjskim premierem Borisem Johnsonem.

ren/onet.pl