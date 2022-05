Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie skali horroru, jaki przeżywamy – oznajmił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Rosyjscy okupanci w Buczy odcinali ludziom głowy i kończyny” – relacjonował w wywiadzie dla australijskiej stacji „Nine Network” ukraiński prezydent.

Zełenski powiedział też, że ludziom mieszkającym za granicą trudno jest sobie nawet wyobrazić pełny zakres horroru, jaki zafundowali ukraińskiej ludności swymi ludobójczymi zbrodniami rosyjscy najeźdźcy.

Pytany o to, jak czuje się w sytuacji, w której jest świadomy, że rosyjski dyktator wydał na niego oraz jego rodzinę wyrok śmierci Wołodymyr Zełenski odparł: „Jeśli weźmie się pod uwagę to, że ludzie są torturowani, ich ciała są znajdowane w studniach, to moja sytuacja nie jest taka straszna”.

Prezydent Ukrainy oznajmił też, że jego kraj może stracić miliony ton zboża z powodu rosyjskiej blokady portów nad Morzem Czarnym, a to z kolei wywoła kryzys żywnościowy, który silnie wpłynie nie tylko na Europę, ale również na Azję czy Afrykę. „Rosja chce całkowicie zablokować naszą gospodarkę: nie pozwala na przepływ statków, kontroluje Morze Czarne” – powiedział Zełenski

Zapytany o to, jak wyobraża sobie zwycięstwo Ukrainy w starciu z inwazją rosyjską, przywódca naszych wschodnich sąsiadów oświadczył: „Zwrócić to, co nasze, przywrócić spokój, spokój, przywrócić nasz lud. Nie potrzebuję niczego więcej”.

ren/You Tube (60 minutes Australia)