Zielony Ład. Ardanowski: Dla Polski to wyrok śmierci

Na antenie TV Trwam przewodniczący działającej w Kancelarii Prezydenta Rady ds. Wsi i Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił o zagrożeniach związanych z proponowanym przez Unię Europejską Zielonym Ładem. W ocenie byłego szefa resortu rolnictwa dla Polski program ten będzie wyrokiem śmierci.

Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że konsekwencji Zielonego Ładu boją się nie tylko rolnicy w Polsce, ale rolnicy w całej Europie, którzy jeszcze nigdy nie byli tak bardzo zawiedzeni działaniami Komisji Europejskiej. Polityk wskazuje, że o Zielonym Ładzie decyduje ideologia, a nie zdrowy rozsądek.

- „Rolnicy to dostrzegają. Widzą, że nikt nie bierze pod uwagę ich interesów, podobnie jak interesów konsumentów. Skutkiem Zielonego Ładu będzie zmniejszenie produkcji żywności, co przełoży się na drożyznę i to większą niż ta, którą widzimy obecnie z innych powodów”

- podkreśla.

Gość TV Trwam wskazuje, że rozpoczynający się rok będzie czasem przełomu.

- „Albo przez Europę przejdzie lewicowy walec, mający zmienić kontynent, albo poprzez determinację i budowanie narodowej polityki rolnej będziemy w stanie powstrzymać niektóre złe działania i wykorzystać polskie szanse”

- przekonuje.

kak/TV Trwam, DoRzeczy.pl