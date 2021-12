Ziemkiewicz o Michniku po ujawnieniu nagrań z Jaruzelskim: „To żaden demon, tylko zwykły dureń”

W ujawnionym przez "Magazyn śledczy Anity Gargas" materiale można zobaczyć wyjątkową zażyłość redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Adama Michnika z komunistycznym generałem Wojciechem Jaruzelskim. Wielu widzów te nagrania zwyczajnie zszokowały oraz wywołały lawinę komentarzy w internecie.

Michnik mówi na nagraniu m.in., że "kocha" Jaruzelskiego, a nawet nazywa go "polskim patriotą". Stan wojenny natomiast określa jako "najbardziej liberalny zamach stanu w dziejach świata".

– Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku. Nic – mówił Michnik. "Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili" – dodał.

Do tego materiału odniósł się znany pisarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz, który na Twitterze napisał:

- Szokująca i trudna do przyjęcia prawda o Michniku jest taka, że to żaden demon, tylko zwykły dureń, który trafił w ogromne społeczne zapotrzebowanie uświnionych w PRL elit na takiego "przebaczacza", uwierzył w swoją wielkość i został przez komunistów bezlitośnie wykorzystany 😠

Warto dodać, że Ziemkiewicz jest autorem wydanej roku 2016 książki "Michnikowszczyzna. Zapis choroby", w której przedstawia naczelnego „Gazety Wyborczej” jako jednego z twórców komunizmu w Polsce.

„Gazeta Wyborcza” zaś oskarża Instytut Pamięci Narodowej o … bezprawne przekazanie dziennikarzom Anity Gargas materiału filmowego, na który uwiecznieni zostali Adam Michnik i Wojciech Jaruzelski.

Szokująca i trudna do przyjęcia prawda o Michniku jest taka, że to żaden demon, tylko zwykły dureń, który trafił w ogromne społeczne zapotrzebowanie uświnionych w PRL elit na takiego "przebaczacza", uwierzył w swoją wielkość i został przez komunistów bezlitośnie wykorzystany 😠 pic.twitter.com/0T32QDR9Ac — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) December 10, 2021

mp/dorzeczy.pl/twitter/magazyn śledczy anity gargas